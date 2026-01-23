Военный аналитик Ян Матвеев объяснил 24 Каналу, что Кремль прибегает к обману в наборе контрактников, публикуя фейковые объявления о работе на защищенных объектах в тылу.

Насколько критической стала ситуация с набором контрактников в России?

Недавнее расследование российских независимых журналистов показало критическую ситуацию с мобилизацией в России: потери превышают набор, на контракт берут даже мужчин в возрасте 60+ лет.

В регионах могут отказать кандидату, но в Москве принимают практически всех без отбора, что свидетельствует об отчаянных попытках выполнить план мобилизации.

"Сегодня на сайте "Авито", крупном маркетплейсе для объявлений, начали публиковать фейковые вакансии о наборе работников для охраны Луганской АЭС, которой не существует. Понятно, что за этим следует", – сказал Матвеев.

Журналисты позвонили по объявлению и обнаружили, что это скрытый набор на контракт, а людей отправят в Курскую область или на оккупированные территории.

Это свидетельствует о двух критических моментах: во-первых, официальный набор настолько провалился, что приходится прибегать к откровенному обману неосведомленных людей, и, во-вторых, прямой призыв на войну вообще не работает, поскольку россияне не хотят идти на фронт.

Люди не хотят идти на войну, они хотят получить деньги, но работать в тылу. Именно поэтому объявления обещают, что вы идете не на передовую. Это показывает, насколько сложно с набором – многие люди уже не хотят идти, понимают, что погибнут, и контрактников не хватает,

– отметил Матвеев.

Что еще известно о проблемах российской армии?