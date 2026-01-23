Військовий аналітик Ян Матвєєв пояснив 24 Каналу, що Кремль вдається до обману у наборі контрактників, публікуючи фейкові оголошення про роботу на захищених об'єктах у тилу.

Дивіться також: У Росії серйозні проблеми зі стратегічною авіацією: у чому причина

Наскільки критичною стала ситуація з набором контрактників у Росії?

Нещодавнє розслідування російських незалежних журналістів показало критичну ситуацію з мобілізацією в Росії: втрати перевищують набір, на контракт беруть навіть чоловіків віком 60+ років.

У регіонах можуть відмовити кандидату, але в Москві приймають практично всіх без відбору, що свідчить про відчайдушні спроби виконати план мобілізації.

"Сьогодні на сайті "Авіто", великому маркетплейсі для оголошень, почали публікувати фейкові вакансії про набір працівників для охорони Луганської АЕС, якої не існує. Зрозуміло, що за цим слідує", – сказав Матвєєв.

Журналісти зателефонували за оголошенням і виявили, що це прихований набір на контракт, а людей відправлять у Курську область чи на окуповані території.

Це свідчить про два критичні моменти: по-перше, офіційний набір настільки провалився, що доводиться вдаватися до відвертого обману необізнаних людей, і, по-друге, прямий призов на війну взагалі не працює, оскільки росіяни не хочуть йти на фронт.

Люди не хочуть йти на війну, вони хочуть отримати гроші, але працювати в тилу. Саме тому оголошення обіцяють, що ви йдете не на передову. Це показує, наскільки складно з набором – багато людей уже не хочуть йти, розуміють, що загинуть, і контрактників не вистачає,

– зазначив Матвєєв.

Що ще відомо про проблеми російської армії?