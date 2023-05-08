Не зеки и юноши: разведка Британии рассказала, кого Россия посылает погибать в Украине

Россия пытается вовлечь в войну в Украине 400 тысяч человек. Для этого Кремль решил вербовать не только зеков и юношей.

В разведывательном обзоре Минобороны Британии за 8 мая говорится, что в России активно вербуют трудовых мигрантов из Центральной Азии для того, чтобы отправить их на войну в Украине.

Смотрите также Россия столкнулась с наибольшей потерей рабочей силы: разведка Британии спрогнозировала последствия

Россия активно вербует трудовых мигрантов

В сообщении говорится, что российские вербовщики посещают мечети и иммиграционные службы для вербовки. В иммиграционных службах сотрудники, говорящие на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются вербовать мигрантов.

Разведка обратила внимание на сообщение радио Free Europe, в котором говорится, что вербовщики предлагают бонусы за регистрацию в размере 2390 долларов и зарплату до 4160 долларов в месяц.

Мигрантам предлагают ускоренный путь получения российского гражданства: от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет.

Как предполагает разведка Британии, этих новобранцев, скорее всего, отправят на фронт в Украину, где уровень потерь России очень высок.

Вербовка трудовых мигрантов является частью попыток Минобороны России выполнить поставленную задачу по привлечению 400 тысяч человек для участия в боевых действиях в Украине,

– заявили в разведке.

В Британии в очередной раз напомнили, что российские власти почти наверняка стремятся как можно дольше откладывать любую новую открытую обязательную мобилизацию, чтобы свести к минимуму недовольство внутри страны.

В обзоре разведки Британии от 23 апреля говорилось, что минобороны России начало новую масштабную кампанию из набора добровольцев, чтобы не вводить открытую мобилизацию.

Как Россия мобилизует мигрантов