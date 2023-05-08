У розвідувальному огляді Міноборони Британії за 8 травня мовиться, що в Росії активно вербують трудових мігрантів із Центральної Азії для того, щоб відправити їх на війну в Україну.

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Росія активно вербує трудових мігрантів

У повідомленні мовиться, що російські вербувальники відвідують мечеті та імміграційні служби з метою вербування. В імміграційних службах співробітники, які розмовляють таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються вербувати мігрантів.

Розвідка звернула увагу на повідомлення радіо Free Europe, в якому мовиться, що вербувальники пропонують бонуси за реєстрацію у розмірі 2 390 доларів та зарплату до 4 160 доларів на місяць.

Мігрантам також пропонують прискорений шлях отримання російського громадянства: від шести місяців до одного року замість звичайних п'яти років.

Як припускає розвідка Британії, цих новобранців, швидше за все, відправлять на фронт в Україну, де рівень втрат Росії надзвичайно високий.

Вербування трудових мігрантів є частиною спроб Міноборони Росії виконати поставлене завдання щодо залучення 400 тисяч осіб для участі у бойових діях в Україні,

– заявили у розвідці.

У Британії вкотре нагадали, що російська влада майже напевно прагне якомога довше відкладати будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію, щоб звести до мінімуму невдоволення всередині країни.

В огляді розвідки Британії від 23 квітня мовилося, що міноборони Росії розпочало нову масштабну кампанію з набору добровольців, щоб не запроваджувати відкриту мобілізацію.

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