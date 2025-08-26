Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что известно о ракете "Буревестник"?

25 августа американский самолет радиологического контроля Boeing WC-135R Constant Phoenix с регистрационным номером 64-14829, который ранее дислоцировался в Катаре, прибыл в Великобританию и начал патрулирование воздушного пространства над Балтийским морем.

Этот самолет используется для мониторинга атмосферы на наличие радиоактивных веществ. Патрулирование WC-135R в определенном регионе обычно свидетельствует о том, что правительство США подозревает возможную радиационную активность в этой зоне.

За несколько дней до этого, 22 августа, российский анонимный телеграмм-канал "Дети Арбата" сообщил, что во время визита в Саров глава Кремля Владимир Путин получил доклад о ходе испытаний крылатой ракеты "Буревестник" и ее готовности к принятию на вооружение в 2025 году.

Справка. Ракета 9М730 "Буревестник" (по классификации НАТО – SSC-X-9 Skyfall) является крылатой ракетой, в которой источником энергии служит небольшой ядерный реактор. Точный принцип работы ее двигателя остается неизвестным, однако ядерное энергетическое оснащение существенно увеличивает дальность полета ракеты.

О содержании доклада ничего не известно, однако это произошло за три дня до перемещения американского самолета радиологической разведки с Аравийского полуострова в Европу и начала его дежурства над Балтийским морем.

13 августа агентство Reuters сообщило о чрезвычайной активности на испытательном полигоне Паньково на Новой Земле. Тогда опрошенные журналистами эксперты сказали, что эта активность очень похожа на подготовку к испытаниям.

Были ли раньше испытания?