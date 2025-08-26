Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Що відомо про ракету "Буревісник"?

25 серпня американський літак радіологічного контролю Boeing WC-135R Constant Phoenix із реєстраційним номером 64-14829, який раніше дислокувався в Катарі, прибув до Великої Британії та розпочав патрулювання повітряного простору над Балтійським морем.

Цей літак використовується для моніторингу атмосфери на наявність радіоактивних речовин. Патрулювання WC-135R у певному регіоні зазвичай свідчить про те, що уряд США підозрює можливу радіаційну активність у цій зоні.

За кілька днів до цього, 22 серпня, російський анонімний телеграм-канал "Діти Арбату" повідомив, що під час візиту до Сарова очільник Кремля Володимир Путін отримав доповідь про хід випробувань крилатої ракети "Буревісник" і її готовність до прийняття на озброєння у 2025 році.

Довідка. Ракета 9М730 "Буревісник" (за класифікацією НАТО – SSC-X-9 Skyfall) є крилатою ракетою, у якій джерелом енергії слугує невеликий ядерний реактор. Точний принцип роботи її двигуна залишається невідомим, проте ядерне енергетичне оснащення суттєво збільшує дальність польоту ракети.

Про зміст доповіді нічого не відомо, проте це сталося за три дні до переміщення американського літака радіологічної розвідки з Аравійського півострова до Європи та початку його чергування над Балтійським морем.

13 серпня агентство Reuters повідомило про надзвичайну активність на випробувальному полігоні Паньково на Новій Землі. Тоді опитані журналістами експерти сказали, що ця активність дуже схожа на підготовку до випробувань.

Чи були раніше випробування?