Россия восстановила один из паромов, пораженных в Крыму, – ВМС
Источник:Дмитрий Плетенчук
Представитель Военно-морских сил рассказал об одном из пораженных паромов россиян в Крыму. По словам Дмитрия Плетенчука, врагу удалось восстановить корабль.
Соответствующее сообщение спикер опубликовал во вторник утром, 6 августа. Он отметил, что восстановленный паром в два раза меньше транспортного парома "Славянин", атакованного 23 июля.
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Враг восстановил паром, пораженный в Крыму
Плетенчук констатировал, что паром противника сейчас снова в российском порту "Кавказ". Очевидно, его вскоре в очередной раз могут постигнуть проблемы.
Враг восстановил один из паромов, пораженных ранее в Крыму. Он меньше "Славянина" в два раза. Снова в порту "Кавказ". Ну, ок.
В то же время представитель ВМС пошутил, что возникали вопросы, как оккупанты будут решать проблему отсутствия соединение.
А вы спрашивали, как они будут решать эту проблему. По-русски будут решать. Как всегда.Обратите внимание!
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Известно, что российские захватчики использовали пораженный паром "Славянин" для перевозки железнодорожных вагонов, автомобильного транспорта и контейнеров в военных целях. Самое главное, после атаки на паром "Славянин" с Азовского моря исчезли абсолютно все российские военные корабли.