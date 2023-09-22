Девяностые были не так страшны: к чему катится Россия
Российский пропагандист Владимир Соловьев вдруг решил напомнить потенциальной аудитории девяностые годы. Вероятно, таким образом он готовится к неприятному периоду истории.
Ведь 90-е ознаменовались экономическим упадком и обострением криминогенной обстановки, что сейчас и происходит в России. Об этом 24 Каналу отметил политолог Валентин Гладких.
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Возвращение в 90-е
Конец 80-х – начало 90-х запомнился социальными и экономическими вызовами. В один день люди превратились из комсомольцев в рэкетиров, отметил Валентин Гладких. Всех ожидал период талонов, бесконечных очередей и пустых магазинов. А уже через несколько лет и ухудшение ситуации безопасности.
Не думаю, что в России изменилась криминогенная ситуация даже в 2000-х или сейчас, если почитать их криминальную хронику – "90-е отдыхают". Сколько заключенных вернулось с войны. Да, это будни (россиян – 24 Канал). Каждый день случаются криминальные вещи,
– сказал политолог.
Вероятно, к такому сценарию пропагандисты готовят население. Ведь ситуация будет только ухудшаться. Как в первом случае с экономикой, так и во втором с безопасностью.
"Экономические сложности уже происходят. В частности, говорится о санкциях – их действие стало более заметным для остальных россиян. И в части ухудшения криминогенной ситуации. Эти две составляющие сложатся в кучу и результаты будут. Самое интересное все впереди", – резюмировал Гладких.
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