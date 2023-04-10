Россия все чаще использует авиабомбы: есть главная причина

В последнее время враг все чаще использует авиабомбы. Россияне бьют по территории Черниговщины, Сумщины, по югу и прифронтовым территориям.

В основе этой тактики лежит несколько причин, но есть самая важная. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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По словам военного, основная причина более частого применения авиабомб заключается в том, что Россия уже использовала большое количество высокоточных, современных ракет. У них сейчас мало ракет "Искандер-М", морских "Калибров", несколько больше "Калибров" наземного базирования.

Однако в России до сих пор остается достаточное количество ракет С-300 класса "земля – земля".

Используют более дешевое оружие

Россияне понимают, что во время ведения войны, им необходимо постоянно давить на противника, наносить удары по украинским объектам. Раньше они сосредотачивались на взрывах объектов украинской энергетики, этот план у них сорвался.

Сейчас таких сил нет, но они все равно пытаются давить на гражданское население, но для этого уже ракет нет, поэтому используют более дешевое оружие – авиационные бомбы,

– добавил эксперт.

Он сообщил, что в России был налажен выпуск авиационных бомб. Сейчас уже используются экспериментальные образцы весом 1 – 1,5 тонны.

"К сожалению, с точки зрения воздушной цели для нашей противовоздушной обороны она сложна. Возможности зенитных ракетных комплексов, самолетов не позволяют их обнаруживать", – заметил Романенко.

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Как бороться против авиабомб

Генерал-лейтенант считает, что самым эффективным способом борьбы с российскими бомбами является уничтожение их носителей. Для этого нашему государству необходимы зенитно-ракетные комплексы дуального действия, которые должны скоро прибыть в Украину, официально их получение еще не подтверждено.

Однако Украина получит их всего четыре батареи: две Patriot PAC-3 и две SAMP/T.

ВСУ необходимо для противодействия авиационным бомбам больше средств противовоздушной обороны, подчеркнул Романенко. Речь идет о базовом самолете НАТО поколения 4+.

Только такого типа. Нам передали МиГи частично доработаны, но они доработаны по связи, по навигации, но не под вооружение. Это для нас важно,

– добавил говорящий.

Истребители типа F-16 могут уничтожать воздушные цели, те самолеты, которые несут бомбы. Впоследствии можно будет действовать по аэродромам, военным объектам, с которых наносятся удары по Украине.

Романенко подчеркнул, что эти действия находятся в рамках правового поля международного права, и Украина постоянно доказывает своим союзникам.

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