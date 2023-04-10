В основі цієї тактики лежить декілька причин, але є найважливіша. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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За словами військового, основна причина частішого застосування авіабомб полягає у тому, що Росія уже використала велику кількість високоточних, сучасних ракет. У них зараз обмаль ракет "Іскандер-М", морських "Калібрів", дещо більше"Калібрів" наземного базування.

Однак в Росії досі залишається достатня кількість ракет С-300 класу "земля – земля".

Використовують дешевшу зброю

Росіяни розуміють, що під час ведення війни, їм необхідно постійно тиснути на противника, завдавати ударів по українських об'єктах. Раніше вони зосереджувалися на підривах об'єктів української енергетики, цей план у них зірвався.

Зараз таких сил немає, але вони все одно намагаються тиснути на цивільне населення, але для цього вже ракет немає, тому використовують дешевшу зброю – авіаційні бомби,

– додав експерт.

Він повідомив, що в Росії налагодили випуск авіаційних бомб. Зараз уже використовують експериментальні зразки вагою 1 – 1,5 тонни.

"На жаль, з точки зору повітряної цілі для нашої протиповітряної оборони вона складна. Можливості зенітних ракетних комплексів, літаків не дозволяють їх виявляти", – зауважив Романенко.

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Як боротися проти авіабомб

Генерал-лейтенант вважає, що найефективнішим способом боротьби проти російських бомб є знищення їхніх носіїв. Для цього нашій державі необхідні зенітно-ракетні комплекси дуальної дії, які мають скоро прибути в Україну, офіційно їхнє отримання ще не підтверджено.

Однак Україна отримає їх всього чотири батареї: дві Patriot PAC-3 і дві SAMP/T.

ЗСУ необхідно для протидії авіаційним бомбам більше засобів протиповітряної оборони, наголосив Романенко. Мовиться про базовий літак НАТО покоління 4+.

Тільки такого типу. Нам передали МіГи частково дороблені, але ж вони дороблені по зв'язку, по навігації, але не під озброєння. Це для нас принципово,

– додав мовець.

Винищувачі типу F-16 можуть знищувати повітряні цілі, ті літаки, які несуть бомби. Згодом можна буде діяти по аеродромах, військових об'єктах, з яких наносяться удари по Україні.

Романенко наголосив, що ці дії перебувають у межах правового поля міжнародного права, і Україна це постійно доводить своїм союзникам.

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