Российский паспорт никому не нужен: сколько людей в Запорожской области получили документ

На временно оккупированных территориях Россия пробует раздавать свои паспорта. Впрочем, люди сотрудничать с врагом и получать гражданство оккупантов не желают. Так, в Запорожской области российские документы получили только 2,5% жителей.

На временно оккупированной территории Запорожской области до сих пор находятся 400 тысяч человек. Из них всего 10 тысяч получили паспорт государства-агрессора.

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Российский паспорт никому не нужен

Захватчики давят на жителей, чтобы раздать российские паспорта. В частности, в Херсонской области пожилым людям, которые уже более полугода не получают выплаты, за оформление российских документов обещают пенсии.

Мэр Мелитополя Иван Федоров убеждает, получить вражеский паспорт соглашаются очень мало жителей Запорожской области. Однако его отсутствие не мешает захватчикам мобилизовать наших людей на войну. Поэтому жителей временно оккупированных территорий призывают поскорее оттуда выезжать.

Оккупанты хотят мобилизовать 3000 наших людей, которых они называют добровольцами. 3 тысячи, конечно, насобирают, но точно не добровольцев,

– подчеркнул Федоров.

Захватчики ловят людей на улицах. Затем принудительно отвозят в военкоматы или комендатуру. К сожалению, единственный способ избежать мобилизации, – эвакуация, отметил городской глава Мелитополя.

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Россияне терроризируют Запорожскую область

Утром 7 октября оккупанты снова ударили ракетами по Запорожью. Одна из них упала во двор многоэтажки. Известно минимум об одном пострадавшем: у него осколочные ранения.

Накануне оккупанты обстреляли жилые кварталы. В результате вспыхнули пожары.

От рук врага погибли, по меньшей мере, 12 жителей Запорожья. Тела обнаружили под завалами многоэтажек. Спасательно-розыскные работы продолжаются.

Среди пострадавших есть трехлетняя девочка. Она находится под наблюдением медиков.

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