Россия выдвинула дополнительное требование НАТО: хочет вывода войск из Болгарии и Румынии

21 января 2022 , 13:24
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В "гарантиях безопасности" Россия хочет, чтобы НАТО вывела войска из Болгарии и Румынии. Эти страны стали членами Альянса после 1997 года.

В России требуют, чтобы Альянс забрал с этих территорий технику и вооружение. Также говорят и о других шагах.

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Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах. Цель этого – возвращение к ситуации по состоянию на 1997 год на территории стран, которые не были членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния,
– заявили в российском ведомстве.

Эти условия стали дополнительными к тем, которые выдвигали накануне.

Обратите внимание! Россия требует предоставить "гарантии безопасности" на фоне скопления своих войск возле границы Украины. Вашингтон призвал Москву вывести армейцев от наших границ. В то же время в Кремле традиционно уверяют, что никакого нападения не планируют, однако "риск конфронтации есть".

Что известно о "гарантиях безопасности" для России

Вы должны знать позицию Украины относительно "гарантий безопасности": смотрите видео

 

Автор: Оксана Княжик