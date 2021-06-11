После открытого неба: Россия вышла из соглашения с США об открытой суше

Россия приостановила действие меморандума об открытой суше с Соединенными Штатами. Этот договор предусматривал, что российские и американские дипломаты могут свободно перемещаться по территории стран, где они работают.

Распоряжение о прекращении действия меморандума об "открытой суше" подписал глава российского правительства России Михаил Мишустин.

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Россия вышла из соглашения с США об открытой суше

Россия вышла из договора об открытой суше с США, который действовал еще с 1992 года.

Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении меморандума о понимании между Россией и США касательно "открытой суши",

– говорится в распоряжении.

Согласно меморандуму, российские и американские дипломаты могли свободно перемещаться по странам, в которых работали.

Напомним, ранее в российском МИД заявляли, что Москва ограничит поездки дипломатов США по России.

Причина таких действий Кремля