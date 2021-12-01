Россия высылает часть сотрудников посольства США из Москвы

Россия обязала сотрудников посольства США, работавших в Москве более 3 лет, покинуть страну. Сделать это они должны до 30 января 2022 года.

Об этом сообщила официальная представительница МИД России Мария Захарова, передают росСМИ. Она пояснила, что это стало ответом на ограничения со стороны США.

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Дело в том, что США ввели 3-летнее ограничение пребывания на территории страны российских дипломатов. Именно поэтому в Кремле прибегли к зеркальным действиям. По словам Захаровой, Россия рассматривает американское требование "именно как высылку" и намерена "реагировать соответствующим образом". Поэтому:

27 дипломатов вместе с семьями должны покинуть США до 30 января 2022 года,

еще 28-до конца июня 2022 года.

До 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в командировке более 3 лет,

– сказала она.

Последние случаи выдворения российских дипломатов

В апреле 2021 года между Чехией и Россией разгорелся дипломатический скандал из-за вероятной причастности Кремля к взрывам складов с боеприпасами в 2014 году. За это Прага выслала 18 российских дипломатов. Через несколько дней такое же решение приняла Словакия и выслала 3 россиян.

В мае США закрыли последнее консульство в Екатеринбурге. Таким образом единственным американским дипломатическим учреждением в России стало посольство в Москве.

В октябре Захарова заявила, что США требуют, чтобы страну покинули более 50 российских дипломатов, а также сотрудников дипмиссий.В США заявляют, что отъезд российских дипломатов – это не высылка, а ротация.