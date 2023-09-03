Россияне вывели в Черное море "Буян-М": сколько "Калибров" он может выпустить по Украине

Российские оккупанты вывели ракетный корабль "Буян-М". В связи с этим украинцев предупредили об опасности с Черного моря.

Украинцев предупредили о высоком уровне ракетной угрозы по всей территории нашего государства. Ведь оккупанты вывели на боевое дежурство надводный ракетоноситель.

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Что собой представляет "Буян-М"

"Буян-М" – это многоцелевой малый ракетно-артиллерийский корабль. По официальному назначению суда такого типа должны охранять и защищать экономическую зону России в ее внутренних морских бассейнах. Однако страна-агрессорка применяет их для террора мирного населения во время своего полномасштабного вторжения в Украину.

Силы обороны Юга Украины сообщили, что снаряжение этого корабля достигает 8 крылатых ракет типа "Калибр". В связи с этим украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а правильно и оперативно реагировать в случае опасности.

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