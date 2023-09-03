Россияне вывели в Черное море "Буян-М": сколько "Калибров" он может выпустить по Украине

3 сентября 2023, 16:39
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Силы обороны Юга Украины

Российские оккупанты вывели ракетный корабль "Буян-М". В связи с этим украинцев предупредили об опасности с Черного моря.

Украинцев предупредили о высоком уровне ракетной угрозы по всей территории нашего государства. Ведь оккупанты вывели на боевое дежурство надводный ракетоноситель.

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Что собой представляет "Буян-М"

"Буян-М" – это многоцелевой малый ракетно-артиллерийский корабль. По официальному назначению суда такого типа должны охранять и защищать экономическую зону России в ее внутренних морских бассейнах. Однако страна-агрессорка применяет их для террора мирного населения во время своего полномасштабного вторжения в Украину.

Силы обороны Юга Украины сообщили, что снаряжение этого корабля достигает 8 крылатых ракет типа "Калибр". В связи с этим украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а правильно и оперативно реагировать в случае опасности.

Другие предупреждения от Сил обороны Юга

  • Недавно Наталья Гуменюк в разговоре с 24 Каналом не исключила, что россияне попытаются снова атаковать энергосистему Украины осенью и зимой 2023 года. Она отметила, что у оккупантов есть для этого ракетный запас и возможность его пополнять, а также соответствующая техника (воздушные и морские ракетоносители).
  • Эти угрозы не обязательно осуществятся, но возможны. Поэтому украинцам в этом году следует быть готовыми к любому варианту развития событий.
  • Представитель ОК "Юг" ранее предупреждала, что российские захватчики накапливают ракеты для нанесения ударов по украинским городам. По ее словам, наши энергетические объекты до сих пор являются приоритетными целями для противника.
Автор: Петро Залива