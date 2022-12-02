"Может быть ловушка": почему россияне выводят часть войск из Запорожской области

Запорожское направление является одним из критических для российских оккупантов, поскольку это сухопутная дорога в Крым. Однако накануне появилась информация, что захватчики выводят часть войск.

Для таких странных движений оккупантов может быть несколько причин. Их 24 каналу назвал военный эксперт Игаль Левин.

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Ротация или ловушка: что готовят россияне на Запорожье

Во-первых, россияне могут осуществлять ротацию своих войск. Так, возможно, они сейчас пытаются вывести войска, которые долго находились на линии столкновения и заменить их теми, кого вывели из Херсона.

Во-вторых, военные страны-агрессора могут готовить ловушку для Вооруженных Сил Украины.

Они, возможно, действительно верят и ожидают, что ВСУ сейчас начнут большое наступление и пытаются подготовить ловушку,

– предположил военный эксперт.

Он также добавил, что каждый раз, когда мы ожидали ловушку от оккупантов, как в Херсоне или на Харьковщине – ее не было. Однако всегда лучше готовиться к худшему сценарию. Итак, вероятнее всего, такой сценарий в Генштабе ВСУ рассматривается.

Если разрушить оккупантам логистику, то они могут сбежать

Российские захватчики очень зависимы от логистики и отходят, если логистические возможности разрушаются. Например, так было в Киевской области, когда наши военные начали отрезать их и окружать, в результате чего была разрушена логистика. Кроме того, схожая ситуация с оккупантами была и на острове Змеиный и в Херсоне.

Мы видим, что это не исключение, а закономерность. Как только мы разрушаем их возможность обеспечивать свое войско, оно превращается в стадо. И начинается просто избиение – HIMARS начинают работать уже не по логистике и путям снабжения, а непосредственно по войскам,

– рассказал военный эксперт.

Так что на участках фронта, где будет происходить подобная ситуация – россияне действительно могут допускать такую возможность как уход и таким образом улучшить свое положение.

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