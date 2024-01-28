Россия вывела в Черное море дополнительные ракетоносители: уровень опасности чрезвычайно высок
Источник:Силы обороны Юга
Оккупанты увеличили корабельную группировку в Черном море до 11 единиц. К боевому дежурству привлекли ракетоносители. Уровень угрозы очень высокий.
Агрессор не прекращает маневры корабельной группировки и системно повышает уровень напряжения, подчеркнули украинские защитники. Добавили, что суммарный залп может достигать 24 ракет "Калибр". Поэтому следует быть осторожными и ни в коем случае не пренебрегать правилами безопасности во время тревоги.
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Два надводных и столько же подводных ракетоносителей
Около 11:40 в Силах обороны Юга сообщили, что в Черном море враг снова увеличил корабельную группировку до 11 единиц и добавил на боевое дежурство ракетоносители.
Сейчас на выходе в море находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 24 ракет. Уровень ракетной угрозы – чрезвычайно высок!
– отметили военные.
Также призывали быть внимательными к сигналам тревоги и оперативно реагировать на них.
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Между обнаружением цели и ударом считанные минуты
- Накануне Наталья Гуменюк рассказала, что на боевом дежурстве находились только две вражеские подлодки, готовы к применению. Общий зал – 8 "Калибров".
- Оккупанты ночью завели надводные ракетоносители в пункты базирования. Впрочем, ненадолго.
- Важно понимать, что обнаружение пусков с подлодок затруднено. Ведь в таком случае ракеты направляются очень низко над водой, и их зафиксировать очень тяжело.
- "Между обнаружением воздушной цели и непосредственным ударом может быть всего несколько минут. Поэтому в таком случае к сигналам воздушных тревог следует относиться очень внимательно и реагировать", – подчеркнула Гуменюк.