Будут воевать в Украине: сколько российских военных высвободится после бегства из Сирии

После падения режима Башара Асада и установления новой власти в Сирии Россия может потерять свои военные базы в стране. В то же время уже происходит эвакуация определенной части российского контингента, который могут перебросить в Украину.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что весь российский контингент с базы "Хмеймим" еще не эвакуировался. Оттуда вылетают самолеты в Ливию, также российские корабли отошли из Тартуса. Известно, что Россия проводит переговоры с новой властью Сирии о сохранении своих военных баз на территории страны.

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Россия получила публичную пощечину в Сирии

"Российский контингент в Сирии на момент прорыва повстанцев составлял не менее 1000 военных. В то же время по оценке BBC он может состоять из 7,5 тысячи личного состава, однако, по моему мнению, эта цифра меньше", – заметил военный эксперт.

Российские силы были представлены смешанным авиационным полком: истребителями и бомбардировщиками Су-24, Су-34, и Су-35, а также ударными вертолетами. Кроме того, туда входили дальнобойный дивизион ПВО, системы С-400 и менее дальнобойные системы, которые их прикрывали, а также РЭБ и средства разведки.

К тому же, по словам эксперта, на российских базах должны были находиться силы специального назначения, а также военная полиция, которая присутствовала в небольшом количестве в различных точках Сирии, в частности на границе с Израилем.

Вместе российский контингент состоит из нескольких тысяч военных, который эвакуируется из Сирии или целиком, или, если база останется, то определенное количество личного состава будет находиться там. Однако все, кто оттуда выедут, в той или иной степени будут воевать в Украине,

– подчеркнул эксперт.

Поэтому, если бы война в Сирии продолжалась, а особенно в интенсивной фазе, и Россия была бы вынуждена тратить там дополнительные ресурсы, то чисто прагматично и технически, по словам военного эксперта, это было бы выгоднее Украине.

Россия потерпела фиаско и получила публичную пощечину в Сирии, но сейчас ее контингент, хоть и небольшой и не очень значимый, освобождается, и у него нет других целей, как война в Украине,

– подчеркнул Давид Шарп.

Также он добавил, что Россия поддерживала режим Башара Асада финансами и другими ресурсами. Сейчас расходы на Сирию со стороны россиян будут урезаны. В то же время довольно большие средства будут выделяться на эвакуацию военных баз, но они точечные.

Напомним, что журналист-международник Алексей Бурлаков считает, что новая власть Сирии могла бы поделиться с Украиной советским или российским оружием, которое оставалось в стране. Однако Израиль превентивно уничтожает эти запасы вооружения, чтобы их никто не смог использовать.

В то же время, если долго ждать, кому достанется российское оружие в Сирии, Кремль может предпринять дипломатические действия и перетянуть сирийских повстанцев на свою сторону. Однако в стране осталось не так много оружия, чтобы усилить российскую группировку.