Пусть россияне сами пугаются: почему перемещение ядерного оружия из Белгорода не угрожает Украине

После событий в Белгородской области россияне решили в срочном режиме эвакуировать ядерные боеприпасы с объекта "Белгород-22". Он расположен недалеко от Грайворона, в который вошли бойцы Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России".

Срочная эвакуация ядерного оружия еще раз доказывает, что оккупанты оказались совершенно не готовы к наступлению. российских добровольцев. Такое мнение 24 Каналу выразил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

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Россияне должны хотя бы рассмотреть такой вариант развития событий, однако снова недооценили украинскую сторону.

Риски перемещения ядерного оружия

Командир РДК с позывным "Уайт Рекс" заявил, что операция проходила независимо от Украины. "Освобождение" российских областей – это исключительно инициатива россиян. Представитель ГУР МО Андрей Юсов подчеркнул, что украинцы не участвуют в операции.

В информационном пространстве появились слухи, что якобы из-за перемещения ядерных боеприпасов в водоемах вблизи Грайворона начала массово погибать рыба. Предполагалось, что причиной мора рыбы стало загрязнение водных объектов ядерными веществами.

Ягун опроверг слухи о загрязнении водоемов в Белгородской области ядерными веществами и призвал украинцев не реагировать на подобные вбросы россиян.

Это нужно взять кувалду, разбить те снаряды, чтобы какие-нибудь вредные вещества попали в водоемы. Пусть россияне сами запускают слухи и сами же пугаются,

– сказал генерал-майор СБУ.

Утечка ядерных веществ при перемещении маловероятна, ведь тактические боеприпасы хранятся в специальных резервуарах. Пока нет угрозы ядерной безопасности Украины.

По мнению Ягуна, удивительно то, что россияне хранили ядерные боеприпасы на таком небольшом расстоянии от Украины.

Это вообще нонсенс. Я поначалу не верил, что они (ядерные боеприпасы – 24 Канал) могли там быть,

– отметил генерал-майор СБУ.

Враг не ожидал и не готовился к возможным действиям на российской границе. Россия вообще не анализирует происходящее в мире.

Почему россияне хранили тактическое ядерное оружие у границы с Украиной: смотрите видео

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