Мастера оправданий, – Минобороны о подрыве Россией дороги на Черниговщине

Россия взорвала кусок дороги возле КПП "Три сестры" на границе Украины, России и Беларуси. Они сделали это якобы для того, чтобы не допустить захода "украинской ДРГ" на территорию Брянской области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила, что украинцам следует не забывать историю сложных отношений с Россией. Об этом она рассказала 24 Каналу.

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Должны говорить о фактах

Анализируя поведение россияне на протяжении веков, можно утверждать, что они мастера в том, чтобы одни действия скрывать под другими. А также находить формальные поводы для оправдания своих действий.

Все это тоже укладывается в рамки информационно-психологических операций с их стороны,

– подчеркнула заместитель министра обороны Украины.

Анна Маляр прокомментировала подрыв дороги возле КПП "Три сестры" на Черниговщине: смотрите видео

Однако мы должны говорить о фактах.

"А факт один – Россия воюет на нашей территории, ее армия незаконно перешла нашу границу и пытается захватить наше государство", – отметила Анна Маляр.

Что известно о подрыве КПП "Три сестры"

На стыке границ Украины, Беларуси и России 30 мая взорвана украинская дорога на танкоопасном направлении в месте, где соединяются Украина, Черниговская область, Беларусь, Гомельская область и Россия, Брянская область.

Позднее в российском инфополе появилось сообщение, что этот путь украинские силы "планировали использовать", чтобы попытаться атаковать территорию России. Однако представители украинской власти неоднократно отмечали, что цель Украины – вернуться исключительно к границам 1991 года.

Также глава ОПУ Андрей Ермак прокомментировал эту ситуацию. Он написал, что "россияне взрывают дороги на границах, по которым ехали брать Киев за три дня", – написал он.