За 5 последних суток враг выпустил по Украине минимум 500 ракет и дронов, – Зеленский

Ракетный и дроновый террор со стороны России не утихает. Только за последние 5 суток враг атаковал Украину по меньшей мере пятью сотнями ракет и дронов-камикадзе.

Об этом заявил 2 января Владимир Зеленский, общаясь с британским премьер-министром Риши Сунаком. В телефонном разговоре лидеры обсудили усиление украинского ПВО.

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Россия продолжает террор

Рассказал о продолжении российского воздушного террора против украинских городов. За 5 последних суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов,

– отметил Владимир Зеленский.

Он также выразил благодарность за существенный и разносторонний вклад Великобритании в мощь украинского ПВО. В частности, речь идет о радарах, передовых противодроновых системах, а также ракетах. Кроме того, президент и премьер обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Оно будет с акцентом на дальнейшее усиление ПВО, а также дальнобойных возможностей Вооруженных Сил Украины. А еще в обеспечении других неотложных потребностей нашего государства как в вооружении, так и боеприпасах.

Глава государства также добавил, что отметили производительную работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины в рамках вильнюсской декларации стран "Большой семерки". Владимир Зеленский подчеркнул, что ее должны как можно скорее финализовать. Собственно они поручили командам сделать это.

Также скоординировали позиции по Украинской формуле мира накануне четвертой встречи советников в Давосе и обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров и совместную работу над конкретными пунктами Формулы мира,

– добавил президент.

2 января уничтожили 72 воздушные цели