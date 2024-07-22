Чем интересна история о России, Индии и ЗРС С-400

Индия обратилась к России, очевидно, во время встречи премьера Нарендры Моди и Владимира Путина, с просьбой ускорить поставки ЗРС С-400.

Проблемы России с ЗРС С-400

В 2018 году Индия заказала у России 11 дивизионов ЗРС С-400, что соответствует 5 полковым комплектам. Доставить все должны были до 2024 года.

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Сначала все шло как по маслу и Индии передали 3 полковые комплекты ЗРС С-400. Однако началась полномасштабная война с Украиной и что-то пошло не по плану – Россия стала срывать заказ. Никогда такого не было и вот опять!

Российские дипломаты сообщили Индии, что из-за войны в Украине поставка Индии четвертого и пятого полковых комплектов ЗРС С-400 состоится не ранее 2026 года. Интересная история, не правда ли? Особенно с учетом того, какую высокую эффективность продемонстрировали ЗРС С-400 во время противостояния с ATACMS. Но важно здесь не это.

Меня же в этой истории заинтересовало то, что до начала войны с Украиной Россия передавала Индии 1 полковой комплект в год или 2 дивизиона. После начала войны, возможности ВПК России растянули этот процесс вдвое и еще не факт, что в 2026 году Индии таки что-то передадут.

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Или Россия надеется до 2026 года в С-400 импортозаместить то, отсутствие чего не позволяет собирать эти комплексы, или в Кремле надеются на какой-то ветер перемен, который позволит восстановить возможности ВПК.

В любом случае эта история интересна тем, что она показала, насколько большие у России проблемы с производством ЗРС С-400 с 2022 года. И если за это время не поставили ни одного дивизиона "дорогому" заказчику, были ли они поставлены в российские войска? Как считаете, это риторический вопрос?