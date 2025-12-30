Путин приказал своей армии продолжать наступление: что он на самом деле хочет скрыть

Российский генштаб доложил Путину, что его войска якобы подошли на 15 километров к южной окраине Запорожья. Глава Кремля приказал продолжать наступление в этом направлении. Deep State указывает, что от границ Запорожья только до "серой" зоны – 14 километров, а линия фронта за последние дни почти не изменилась.

Такие российские вбросы направлены на внутреннего потребителя. Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, однако подчеркнув, что российские так называемые военкоры, которые уже поездили по фронту, все больше предоставляют материалы о реальном положении в российской армии, где есть огромная проблема с СОЧ.

Россия на фоне переговоров блефует

Российский генштаб озвучивает о своих якобы успехах на фронте, чтобы составить впечатление на Западе о том, что якобы Украина проигрывает эту войну. Россия за захваченную сотню метров несет огромные потери в живой силе.

"Они смогли по всей линии фронта в 1250 километров "откусить" "серую" зону в 5 километров, а мы ежедневно "откусываем" миллионы долларов из российского финансирования войны, нанося дальнобойные удары. Сегодня Силы беспилотных систем разнесли большую базу хранения и запуска "Гераней", "Шахедов" на донецком аэродроме", – озвучил Жмайло.

Россия, по его словам, делая очередные заявления о якобы захвате новых территорий, блефует. Ведь на самом деле россияне волнуются на фоне международных переговоров, которые продолжаются. Как пояснил Жмайло, они видят, куда все идет и в этом есть огромная заслуга украинской дипломатии.

Мы проявляем гибкость, мы не говорим "нет", но наши "красные линии" все-таки не нарушены,

– подытожил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

