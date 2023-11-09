Могут быть разные сценарии: зачем россияне минуют инфраструктуру на оккупированных территориях
7 ноября ГУР сообщило о том, что оккупанты минуют критическую инфраструктуру на территории оккупированной Херсонщины. Среди предположений о причинах подобных действий разведка отметила, что Россия может готовиться к отступлению.
Это сообщение 24 Каналу прокомментировал сотрудник ГУР Андрей Юсов. Он подтвердил, что отступление – это одних из возможных сценариев для российской армии.
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Комментарий Юсова
Сотрудник ГУР подчеркнул, что подготовка к отступлению является не единственной причиной минирования критической инфраструктуры на оккупированной Херсонщине.
"Это может быть и подготовкой к разного рода провокациям с целью проведения информационно-психологических операций. Также ранее мы заранее сообщали о минировании Каховской ГЭС", – напомнил Юсов.Обратите внимание! Украина сообщила о заминировании Каховской ГЭС еще в октябре 2022 года, призвав международные организации повлиять на агрессора. После этого Россия, выждав более полугода, 6 июня совершила один из самых масштабных терактов войны, в результате которого Украина потеряла более 70 своих граждан, а также понесла миллиардный ущерб.
Сценарии могут быть разными, но такие действия врага будут учтены разведкой и Силами обороны. Местным же жителям следует держаться подальше от заминированных оккупантами объектов.
Андрей Юсов о минировании объектов в Херсонской области: смотрите видео
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- Также на прошлой неделе оккупанты совершили преступление против гражданского населения в Волновахе. Россияне застрелили 9 членов одной семьи, и агрессору не удалось скрыть это преступление от общественности.
- Также недавно хакерам удалось сломать почту оккупационной городской администрации в Снежном. На ее основе 24 Канал написал репортаж о том, как почти десятилетия оккупации углубило упадок промышленного города.