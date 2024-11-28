Россия запустила 188 ракет и БПЛА: сколько сбили

28 ноября 2024, 10:55
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Автор: Ярослав Погончук

Российские войска нанесли массированный удар по Украине в ночь на 28 ноября. Было выпущено 188 ракет и ударных БПЛА.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Воздушных сил. Силы ПВО сбили 76 ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БПЛА.

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Как отработала ПВО

В ночь на 28 ноября Россия атаковала Украину ракетами различных типов и ударными беспилотниками.

Всего было обнаружено 188 средств воздушного нападения:

  • 3 зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской области по Харьковской области;
  • 57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков – Волгоградская область;
  • 28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;
  • 97 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово;

К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные войска, авиацию, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 подтверждено, что были сбиты:

  • 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр";
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 35 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локально потеряно).

Сколько ракет и ударных БПЛА удалось сбить / Инфографика Воздушных сил

"Ракетно-дронный удар противника был направлен на объекты энергетики Украины", – отметили в Воздушных силах.