Россия запустила 188 ракет и БПЛА: сколько сбили
Российские войска нанесли массированный удар по Украине в ночь на 28 ноября. Было выпущено 188 ракет и ударных БПЛА.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Воздушных сил. Силы ПВО сбили 76 ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БПЛА.
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Как отработала ПВО
В ночь на 28 ноября Россия атаковала Украину ракетами различных типов и ударными беспилотниками.
Всего было обнаружено 188 средств воздушного нападения:
- 3 зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской области по Харьковской области;
- 57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков – Волгоградская область;
- 28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;
- 97 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово;
К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные войска, авиацию, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 10:30 подтверждено, что были сбиты:
- 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр";
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 35 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локально потеряно).
Сколько ракет и ударных БПЛА удалось сбить / Инфографика Воздушных сил
"Ракетно-дронный удар противника был направлен на объекты энергетики Украины", – отметили в Воздушных силах.