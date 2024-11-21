У россиян их немного: для чего враг применил межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру

Россияне утром 21 ноября запустили по Днепру из Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету, предположительно, "Рубеж". Это могла быть и репетиция ядерного удара.

Глава совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, сказал 24 Каналу, что Россия теоретически может быть готова на все, в частности, и нанести ядерный удар. Однако эта атака имела целью прежде всего запугать украинцев.

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Возможно это была реакция россиян

Тимочко отметил, что вероятно, это был демонстративный удар или реакции на разрешение со стороны США наносить удары вглубь России ракетами ATACMS и Storm Shadow / SCALP-EG.

В то же время российские пуски ракет среднего радиуса действия – "Калибров", "Искандеров", Х-22, Х-101 и т.д. в количестве более сотни, а также примерно такого же количества беспилотников, не достигли массированного результата,

– подчеркнул он.

Однако когда прилетело около 20 ракет ATACMS и Storm Shadow в Курскую область, это привело к огромным разрушениям и потерям. Был взорван не просто командный центр, а нанесен удар по одной из резиденций Владимира Путина.

Из видео, на котором зафиксированы последствия атаки, видно, что на месте удара были столбы дыма. Это свидетельствует о попадании и пробивании того, что хотели, и воспламенении топлива, пластика или боекомплекта,

– пояснил председатель совета резервистов Сухопутных войск.

Относительно применения по Днепру межконтинентальной баллистической ракеты, то это, по мнению Тимочко, больше акт запугивания.

Многие будут ломать копья, что это за ракета. Но если учитывать, что таких ракет как "Тополь" у россиян больше всего и они являются унифицированными относительно способов базирования, то это могла быть она. Или ракета "Ярс", которую Россия уже поставила в строй на замену более старым моделям. Возможно, это было сделано для показухи,

– предположил Тимочко.

Однако, как отметил он, таких межконтинентальных баллистических ракет у России немного – в количестве до 400 единиц. Одна такая ракета может нести от одной до нескольких боеголовок. Она больше предназначена для несения ядерного потенциала. Также эти ракеты очень дорогие в производстве и эксплуатации.

Поэтому, если россияне нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой без прямого целевого назначения – не осуществив ядерного удара, – это больше акт запугивания,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Напомним, что Россия утром 21 ноября ударили по Днепру, вероятно, впервые применив межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 "Рубеж". Она имеет очень большую скорость и мощную ударную силу, что эквивалентно трем ракетам "Искандер-М". "Рубеж" также является потенциальным носителем ядерного заряда.

Россияне могли запустить эту ракету с испытательного полигона Капустин Яр в Астраханской области.