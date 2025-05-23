Россия запустила по Украине 175 ударных дронов и "Искандер": сколько целей сбили

Российская армия ночью и утром 23 мая обстреляла Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Оккупанты также пустили одну баллистическую ракету типа "Искандер".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Россия утром обстреляла жилой сектор в Киевской области: какие повреждения

Какое количество дронов сбила ПВО ночью и утром

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 23 мая (с 22:30 22 мая) противник атаковал баллистической ракетой "Искандер-М", которую запустил из Ростовской области, и 175 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений:

Миллерово;

Курск;

Приморско-Ахтарск в России.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.