Россия запустила по Украине "Искандер-М" и более сотни дронов: сколько удалось сбить
- Силы ПВО сбили 74 из 117 беспилотников, еще 38 – локационно потеряны. Также российские войска атаковали баллистической ракетой "Искандер-М".
- В результате атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Киевщина, Черниговщина, Одесщина и Запорожье.
В ночь на 13 марта российская армия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами", а также запускала ракету "Искандер-М". По вражеским целям отработали силы ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Сколько вражеских целей сбито во время атаки
В ночь на 13 марта агрессор атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Курской области.
Также вражеские силы атаковали 117-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений:
- Шаталово,
- Миллерово,
- Курск,
- Брянск,
- Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 74-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях,
– говорится в сообщении.
Известно, что 38 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны (без негативных последствий).
Также указывается, что в результате атаки, которую совершила страна-агрессор Россия, пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Киевщина, Черниговщина, Одесская область и Запорожье.