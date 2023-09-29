Надеются на чудо: почему в России заговорили о войне до 2025 года
В нынешних обстоятельствах Россия не может выиграть войну против Украины. Именно поэтому страна-агрессор стремится затянуть так называемую "СВО" по крайней мере до 2025 года.
Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что, затягивая войну, оккупанты надеются на чудо.
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"Затягивание до 2024 года – это уже реальность. Если не произойдет ничего совсем неожиданного, то уже никто не предполагает, что война в этом году завершится. Расчет на то, что она переползет на 2025 год, – в этом и есть надежда Путина", – объяснил Яковенко.
На что рассчитывает Россия, затягивая войну: смотрите видео 24 Канала
Что произойдет в 2025 году
Как известно, именно в 2025 году пройдут выборы в США. Россия рассчитывает на победу фаната Путина – Дональда Трампа, надеясь, что тогда Украина потеряет поддержку Вашингтона.
Однако даже в случае победы Трампа США не перестанут помогать нашей стране. Тамошний президент не может сам принять такое решение, потому что зависим от Конгресса.
Кроме того, Трамп является довольно непредсказуемой личностью – он может инициировать увеличение помощи Киеву из популистских соображений.
Россия пытается затянуть войну: последние новости
- Еще в конце июля Financial Times написали о том, что Владимир Путин готовится к продолжительной войне. Об этом свидетельствует, в частности, увеличение призывного возраста в России до 30 лет.
- Кроме того, российский диктатор подписал указ о призыве 130 тысяч граждан с 1 октября. Документ распространили пропагандистские СМИ.
- Военный эксперт Юрий Федоров считает, что Россия рассматривает два сценария – переговоры с заморозкой линии столкновения и затягивание войны. Он подчеркнул, что мобилизовать людей маловато – их нужно оснастить и научить. Кроме того, у страны-агрессора большой дефицит в командном составе.