Туда до сих пор приезжают европейцы: Андрющенко ответил, во что россияне превратили "Артек"
- В оккупированном Крыму "Артек" используется для обучения детей управлять беспилотниками.
- К работе с детьми в "Артеке" привлекаются также дети из европейских стран.
В оккупированном Крыму россияне используют "Артек" уже не как обычный детский лагерь. Там детей учат управлять беспилотниками, а сам лагерь встроили в значительно более широкую систему работы с несовершеннолетними.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала заявил, что через "Артек" россияне работают не только с детьми с оккупированных территорий. По его словам, к этому привлекают и детей из европейских стран.
Как Россия возит детей из Европы в "Артек"?
Андрющенко объяснил, что ситуация с "Артеком" гораздо серьезнее, чем это видно из отдельных фото, потому что Россия использует этот лагерь не только для работы с детьми на оккупированных территориях. В оккупированный Крым привозят и детей из европейских стран. Для этого на территории Евросоюза, прежде всего в странах бывшего Варшавского договора, работает ряд организаций, которые обеспечивают такие поездки.
Артек – один из немногих лагерей, в которые россияне завозят европейских детей, как бы дико сейчас это не прозвучало,
– сказал Андрющенко.
Среди тех, кого везут в Крым, есть и русскоязычные дети, которые давно живут в странах-партнерах Украины. Недавно в одной из балтийских стран произошел большой скандал, потому что мэр одного из городов фактически оплатил детям такой "отдых" в "Артеке".
В советское время Артек выполнял ту же функцию. Это был международный лагерь, куда свозили детей для интеграции с советскими детьми. Они просто продолжают эту традицию,
– объяснил он.
Теперь эту же советскую модель россияне используют уже в оккупированном Крыму. "Артек" у них работает не как обычный детский лагерь, а как часть системы, через которую они продвигают свои нарративы и за пределы России.
Россия вкладывает миллиарды в милитаризацию украинских детей
Уровень милитаризации детей на оккупированных территориях, по словам Андрющенко, уже давно вышел за пределы отдельных лагерей или показательных мероприятий. Он привел официальный отчет центра "Воин" с оккупированной Луганщины, где говорится, что только за прошлый год через курсы военной подготовки там провели 3 тысячи детей. И это, как он подчеркнул, только одна область, которая к тому же остается одной из наименее заселенных.
Это единственное, на что действительно россияне находят деньги даже больше, чем они находят на рекрутинг собственного пушечного мяса,
– подчеркнул он.
К слову! Россия планирует перебрасывать мобилизованных из Крыма на фронт, в частности для доукомплектования 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. При этом крымчанам ранее обещали службу только на территории полуострова, но теперь их отправляют в пехоту.
Такую же работу, по его данным, россияне усиливают и в Мариуполе. Он рассказал, что на этот год туда дополнительно направили еще 8 миллиардов на так называемые образовательные программы, которые на самом деле касаются военно-идеологической подготовки детей. На это Россия находит деньги даже охотнее, чем на рекрутинг взрослых наемников.
Им нужны идеологические солдаты. И они взялись за детей, вот они массово их воспитывают,
– подчеркнул он.
Эту работу, по его словам, ведут системно и на разных уровнях. Одним из идеологов он назвал Сергея Кириенко, а еще одной фигурой в этой схеме – Марию Львову-Белову, которая получила новое повышение и возглавила дополнительный фонд под названием "Забота о детях".
