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      Россия на Донбассе затмевает европейские армии, – Кислица

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      Кислица рассказал о поддержке оккупантов на Донбассе Россией / МЗС

      Россия продолжает поставлять оккупационным силам на Донбассе оружие, регулярные войска и наемников. Теперь это по количеству превосходит некоторые европейские армии.

      За год Россия направила в оккупированный Донбасс свыше 4 тысячи тонн оружия и боеприпасов, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН.

      Важно: Бои под Золотым, российские главари боевиков и Крым – главное из выступления Украины в ООН

      "Россия продолжает поставлять оккупационным силам оружие, регулярные войска и наемников. Теперь они затмевают некоторые европейские армии: около 500 танков, около тысячи бронерованных боевых машин, 800 артиллерийских установок", – отметил Кислица.

      Бой под Золотым: что надо знать

      Рано утром 18 февраля, около 05:00, войска оккупанта начали наступление на украинские позиции – это самая масштабная атака с 2018 года. Боевики стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный.

      Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сказал, что войска оккупанта группами по трем направлениям атаковали наблюдательные позиции передовых бригад. Они хотели их захватить, поэтому это не было провокацией.

      Важно. Украина не применяла оружие первой. После боя оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения вблизи Золотого.

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики устроили циничную провокацию. Бой вблизи Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. На брифинге СНБО Владимир Зеленский заверил, что провокация боевиков не повлияет на курс, по которому идет Украина.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Бой возле Золотого ООН Война на Донбассе
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