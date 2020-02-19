Россия на Донбассе затмевает европейские армии, – Кислица

Россия продолжает поставлять оккупационным силам на Донбассе оружие, регулярные войска и наемников. Теперь это по количеству превосходит некоторые европейские армии.

За год Россия направила в оккупированный Донбасс свыше 4 тысячи тонн оружия и боеприпасов, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН.

Важно: Бои под Золотым, российские главари боевиков и Крым – главное из выступления Украины в ООН

"Россия продолжает поставлять оккупационным силам оружие, регулярные войска и наемников. Теперь они затмевают некоторые европейские армии: около 500 танков, около тысячи бронерованных боевых машин, 800 артиллерийских установок", – отметил Кислица.

Бой под Золотым: что надо знать

Рано утром 18 февраля, около 05:00, войска оккупанта начали наступление на украинские позиции – это самая масштабная атака с 2018 года. Боевики стреляли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Свободный.

СМИ сообщали о попытках боевиков продвинуться через линию разграничения. Однако в штабе заверили, что после завершения атаки украинские позиции остаются под контролем Вооруженных сил.

Воины ВСУ дали достойный ответ.

Завершение боя зафиксировали в 10:24. Вследствие вражеских обстрелов украинская сторона понесла потери. Погиб один военный, трое украинцев получили ранения, двое контужены. У врага: 4 погибших, 6 раненых.

По факту атаки боевиков Офис генпрокурора открыл уголовное производство.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сказал, что войска оккупанта группами по трем направлениям атаковали наблюдательные позиции передовых бригад. Они хотели их захватить, поэтому это не было провокацией.

Важно. Украина не применяла оружие первой. После боя оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения вблизи Золотого.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятую годовщину Дебальцевской трагедии боевики устроили циничную провокацию. Бой вблизи Золотого – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе. На брифинге СНБО Владимир Зеленский заверил, что провокация боевиков не повлияет на курс, по которому идет Украина.