Росія на Донбасі затьмарює європейські армії, – Кислиця

Росія продовжує поставляти окупаційним силам на Донбасі зброю, регулярні війська та найманців. Тепер це за кількістю перевершує деякі європейські армії.

За рік Росія направила на окупований Донбас понад 4 тисячі тонн зброї та боєприпасів, про це сказав заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН.

Важливо: Бої під Золотим, російські ватажки бойовиків і Крим – головне з виступу України в ООН

"Росія продовжує поставляти окупаційним силам зброю, регулярні війська та найманців. Тепер вони затьмарюють деякі європейські армії: близько 500 танків, близько тисячі бронерованных бойових машин, 800 артилерійських установок", – зазначив Кислиця.

Бій під Золотим: що треба знати

Рано-вранці 18 лютого, близько 05:00, війська окупанта розпочали наступ на українські позиції – це наймасштабніша атака від 2018 року. Бойовики стріляли поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

ЗМІ повідомляли про спроби бойовиків просунутися через лінію розмежування. Однак у штабі запевнили, що після завершення атаки українські позиції залишаються під контролем Збройних сил.

Однак у штабі запевнили, що після завершення атаки Завершення бою зафіксували о 10:24. Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. Загинув один військовий, троє українців отримали поранення, двоє – контуження . У ворога: 4 загиблих, 6 поранених.

Внаслідок ворожих обстрілів українська сторона зазнала втрат. У ворога: 4 загиблих, 6 поранених. За фактом атаки бойовиків Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження .

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, війська окупанта групами по трьох напрямках атакували спостережні позиції передових бригад. Вони хотіли їх захопити, тому це не було провокацією.

Важливо. Україна не застосовувала зброю першою. Після бою окупанти намагалися приховати свою поразку та звинуватити українську сторону у спробі нападу поблизу Золотого.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики влаштували цинічну провокацію . Бій поблизу Золотого – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі. На брифінгу РНБО Володимир Зеленський запевнив, що провокація бойовиків не вплине на курс, яким іде Україна.