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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Россия не будет выдавать Сенцова Украине, – СМИ

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Радио Свобода

      Украинского режиссера Олега Сенцова, который находится за решеткой в российской колонии в Лабытнанги, пока не будут выдавать Украине.

      Его нет в списках пленных на обмен, который якобы включает по 33 человека с каждой стороны. Об этом информирует российское издание "Коммерсант", которое на днях распространило информацию о грядущем освобождении пленников.

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      Так, обмен пленными между Украиной и Россией в целом может коснуться более 60 человек. Впрочем, он не заденет режиссера Олега Сенцова. Его в 2015 году россияне осудили на 20 лет заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Обвиняемый по тому же делу Александр Кольченко уже вскоре может ступить на украинскую землю.

      Что известно про заключение Сенцова в России? 10 мая 2014 года Олега Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в аннексированном Крыму. Российские оккупанты обвинили их в подготовке терактов. В 2015 году режиссера приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Кольченко – к 10 годам.

      В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Голодание продолжалось 145 дней, но политзаключенный вынужден был его прекратить из-за угрозы принудительного кормления. Сенцов также написал завещание на творчество в случае смерти. В 2018 году его наградили премией Сахарова "За свободу мысли". Награду в помещении Европарламента вместо пленника забрала его сестра Наталья Каплан.

      Так же в списки от украинской стороны не включен журналист Кирилл Вышинский. Его Украина обвиняет в госизмене. Вышинский якобы сам отказался участвовать в обмене. Напомним, он имеет двойное гражданство: украинское и российское.

      Что еще известно о вероятном обмене пленными?

      Конкретной информации не предоставляют ни украинская, ни российская стороны. Правда, и лидеры обоих государств, и представители МИД подчеркивают: переговоры об обмене активно ведутся и вскоре будет виден их результат.

      Тем временем российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что украинско-российский обмен пленными может состояться в формате "33 на 33". А защитники украинских пленников Кремля информируют, что под конец августа многих заключенных украинцев этапировали из отдаленных российских колоний в московских СИЗО. Это может свидетельствовать о позитивных сдвигах в их освобождении.

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      Кроме того, вероятнее всего, среди 33 освобожденных Россией украинских пленников могут оказаться 24 украинских моряка.

      Среди других пленников Кремля, которые могут вскоре выйти на свободу звучали фамилии Балуха, Гриба, Карпюка, Клиха и Кольченко (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве).

      Адвокат одного из экс-беркутовцев, которых готовят к обмену, заявил, что обмен пленными Киев и Москва могут осуществить 28 – 29 августа.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Украина – Россия Обмен пленными Олег Сенцов
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