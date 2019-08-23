13:01
23 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальний винахід РФ у космосі. Путін шукає снайперів
      Вєсті Кремля
      21:45, 22 серпня
      Вєсті.UA: Особливі стосунки Зеленського і Супрун. Полторак змінив імідж
      Вєсті.UA
      20:36, 22 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВЕРХОВНА РАДА

      Росія не видаватиме Сенцова Україні, – ЗМІ

      390
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Радіо Свобода

      Українського режисера Олега Сенцова, який перебуває за гратами у російській колонії в Лабитнангі, поки не видаватимуть Україні.

      Його немає у списках полонених на обмін, який начебто включає по 33 особи з кожної сторони. Про це інформує російське видання "Коммерсант", яке днями поширило інформацію про майбутнє звільнення бранців.

      Актуально: Зеленський: Питанням звільнення полонених займаюся особисто, результати будуть найближчими днями

      Так, обмін полоненими між Україною і Росією в цілому може торкнутися понад 60 людей. Втім, він не зачепить режисера Олега Сенцова. Його в 2015 році росіяни засудили на 20 років ув’язнення у колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі. Натомість звинувачений у тій же справі Олександр Кольченко вже невдовзі може ступити на українську землю.

      Що відомо про ув’язнення Сенцова в Росії? 10 травня 2014 року Олега Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в анексованому Криму. Російські окупанти звинуватили їх у підготовці терактів. У 2015 році режисера засудили до 20 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, Кольченка – до 10 років.

      У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Голодування тривало 145 днів, але політв’язень змушений був його припинити через загрозу примусового годування. Сенцов також написав заповіт на творчість у разі смерті. У 2018 році його нагородили премією Сахарова "За свободу думки". Відзнаку в приміщенні Європарламенту замість бранця забрала його сестра, Наталка Каплан.

      Так само в списки з українського боку не включений журналіст Кирило Вишинський. Його Україна звинувачує у держзраді. Вишинський начебто сам відмовився брати участь в обміні. Нагадаємо, він має подвійне громадянство: українське й російське.

      Що ще відомо про ймовірний обмін полоненими?

      Конкретної інформації не надають ані українська, ані російська сторони. Щоправда, і лідери обидвох держав, і представники МЗС наголошують: переговори про обмін активно ведуться та невдовзі буде видно їх результат.

      Тим часом російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що українсько-російський обмін полоненими може відбутися у форматі "33 на 33". А захисники українських бранців Кремля інформують, що під кінець серпня багатьох ув’язнених українців етапували з віддалених російських колоній до московських СІЗО. Це може свідчити про позитивні зрушення в їх звільненні.

      До теми: Російська омбудсвумен Москалькова прибула до Києва

      Окрім того, найімовірніше, серед 33 звільнених Росією українських бранців можуть опинитися 24 українські моряки.

      Серед інших бранців Кремля, які можуть невдовзі вийти на волю звучали прізвища Балуха, Гриба, Карпюка, Клиха і Кольченка (нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві).

      Адвокат одного із екс-беркутівців, якого готують до обміну, заявив, що обмін полоненими Київ і Москва можуть здійснити 28 – 29 серпня.

      Ймовірний обмін полоненими між Україною і Росією: останні новини
      blog_ava
      Анексія Криму розроблялася роками, – Безсмертний назвав попередні події, які не помічала Україна
      сьогодні
      5729
      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Новини політики Україна – Росія Обмін полоненими Олег Сенцов
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нас хочуть мирити з росіянами, які прийшли вбивати, – відверте інтерв'ю з українським військовим
      сьогодні , 12:00 Нас хочуть мирити з росіянами, які прийшли вбивати, – відверте інтерв'ю з українським військовим
      Катерина Петренко 579
      Минское лицемерие: почему мир на Донбассе не наступает
      сьогодні , 11:07 Минское лицемерие: почему мир на Донбассе не наступает
      Павло Казарін 389
      Сто днів президента Зеленського: про звільнення і призначення
      сьогодні , 09:11 Сто днів президента Зеленського: про звільнення і призначення
      Інна Жолобович 1696
      Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      сьогодні , 08:45 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 1821
      Кремль напугало испытание ракеты в США, или Россия разбудила спящего гризли
      сьогодні , 08:40 Кремль напугало испытание ракеты в США, или Россия разбудила спящего гризли
      Злой Одессит 2600
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук