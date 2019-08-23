Росія не видаватиме Сенцова Україні, – ЗМІ

Українського режисера Олега Сенцова, який перебуває за гратами у російській колонії в Лабитнангі, поки не видаватимуть Україні.

Його немає у списках полонених на обмін, який начебто включає по 33 особи з кожної сторони. Про це інформує російське видання "Коммерсант", яке днями поширило інформацію про майбутнє звільнення бранців.

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Так, обмін полоненими між Україною і Росією в цілому може торкнутися понад 60 людей. Втім, він не зачепить режисера Олега Сенцова. Його в 2015 році росіяни засудили на 20 років ув’язнення у колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі. Натомість звинувачений у тій же справі Олександр Кольченко вже невдовзі може ступити на українську землю.

Що відомо про ув’язнення Сенцова в Росії? 10 травня 2014 року Олега Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в анексованому Криму. Російські окупанти звинуватили їх у підготовці терактів. У 2015 році режисера засудили до 20 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, Кольченка – до 10 років.



У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Голодування тривало 145 днів, але політв’язень змушений був його припинити через загрозу примусового годування. Сенцов також написав заповіт на творчість у разі смерті. У 2018 році його нагородили премією Сахарова "За свободу думки". Відзнаку в приміщенні Європарламенту замість бранця забрала його сестра, Наталка Каплан.

Так само в списки з українського боку не включений журналіст Кирило Вишинський. Його Україна звинувачує у держзраді. Вишинський начебто сам відмовився брати участь в обміні. Нагадаємо, він має подвійне громадянство: українське й російське.

Що ще відомо про ймовірний обмін полоненими?

Конкретної інформації не надають ані українська, ані російська сторони. Щоправда, і лідери обидвох держав, і представники МЗС наголошують: переговори про обмін активно ведуться та невдовзі буде видно їх результат.

Тим часом російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що українсько-російський обмін полоненими може відбутися у форматі "33 на 33". А захисники українських бранців Кремля інформують, що під кінець серпня багатьох ув’язнених українців етапували з віддалених російських колоній до московських СІЗО. Це може свідчити про позитивні зрушення в їх звільненні.

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Окрім того, найімовірніше, серед 33 звільнених Росією українських бранців можуть опинитися 24 українські моряки.

Серед інших бранців Кремля, які можуть невдовзі вийти на волю звучали прізвища Балуха, Гриба, Карпюка, Клиха і Кольченка (нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві).

Адвокат одного із екс-беркутівців, якого готують до обміну, заявив, що обмін полоненими Київ і Москва можуть здійснити 28 – 29 серпня.