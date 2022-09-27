С вещами на выход: россиян снимают с поездов в беларусь и Эстонию из-за мобилизации

Четырех россиян, ехавших на поезде из Санкт-Петербурга в беларусь, вывели из вагона пограничники. Еще одного задержали после пересечения границы с Эстонией.

Всем задержанным у границы с беларусью выдали уведомление о запрете выезда из россии из-за мобилизации. А еще сказали обратиться за разъяснениями в военкомат по месту постановки на учет. Об этом сообщили российские СМИ.

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Россиян высадили перед самой границей

Один из мужчин, которого не выпустили из россии, рассказал, что его высадили из поезда на железнодорожной станции Новель-2. Но добавил, что это последняя остановка перед границей с беларусью.

Русский восемь лет назад окончил военную кафедру, имел звание лейтенанта запаса, однако в армии не служил. Мужчина планировал доехать до Минска, а оттуда уже в Стамбул.

Россиянин сбежал на сапборде в Эстонию

Около часа ночи 26 сентября россиянин на сапборде пересек границу с Эстонией в устье реки Нарва. Местные пограничники вызвали дополнительные патрули и оцепили территорию.

Утром мужчина был задержан на автобусной остановке в городе Нарва-Йиессу. Об этом сообщило издание Meduza со ссылкой на Эстонское национальное телевидение.

Это был незаконный переход границы, осуществленный из-за страха перед объявленной в соседней стране (россии – 24 канал) мобилизацией,

– отметил руководитель службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры.

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Россияне пытаются убежать от мобилизации: последние новости

После объявления частичной мобилизации тысячи россиян выехали в Казахстан. Из-за дорогой аренды жилья беглецы ночуют в кинотеатрах.

Те, кто получил повестку, не могут вылететь из россии. Соответствующие списки передали в аэропорты государства-захватчика.

На границе с Грузией россия разместит военкомат. Туда уже едет колонна военной техники.

Огромные очереди образовались на границе с Монголией. В то же время монголы пытались заверить, что все хорошо.

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