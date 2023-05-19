Россиянам действительно не хватает боеприпасов, но именно в Бахмуте этой проблемы нет, – военный обозреватель
В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои. Глава ЧВК "Вагнера" врет о нехватке боеприпасов, ведь именно на этом участке их оккупантам хватает.
Вагнеровцы, воюющие в первой линии, имеют полную поддержку со стороны регулярных войск в плане подразделений артиллерии. Она действует круглосуточно. Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Вагнеровцев снабжают снарядами
То, что Евгений Пригожин рассказывает о нехватке снарядов и так далее, это его собственная информационная война с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым. Реалии совсем другие.
Если мы говорим о всей зоне боевых действий, то да, у российских оккупантов большие проблемы с боеприпасами, это правда. Но у Бахмута этой проблемы нет,
– подчеркнул Коваленко.
Элемент ствольной и реактивной артиллерии решающий. Также враг постоянно использует управляемые бомбы.
Что касается полевых условий, фактически все позиции занимают регулярные войска, частично составляющие "чмобики". Именно у них нет достаточного опыта, чтобы эффективно держать оборону,
– заверил обозреватель.
Это влияет на возможность выдерживать давление со стороны Сил обороны Украины. Поэтому это не столько нескоординированность действий, а именно неспособность российских войск держать оборону даже на такой насыщенной силами и средствами локации.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Россияне не отказываются от попытки захватить город-крепость Бахмут. Так, 16 мая они пытались атаковать его малыми пехотными группами с поддержкой артиллерии, однако наши пограничники отразили вражеские штурмы, нанеся врагу потери.
- Недавно оккупационные войска перебросили к северу от Бахмута резервы из других участков фронта. Аналитики Института изучения войны утверждают, что это свидетельствует о беспокойстве России по поводу стабильности линии фронта в этом районе на фоне дальнейшей деградации наступательных действий вагнеровцев в попытке захватить Бахмут.
- В Минобороны сообщили, что украинские бойцы уволили около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута. В то же время российские оккупанты несколько продвигаются в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией.
- На Бахмутском направлении погиб ветеран армии США 45-летний Николас Меймер. Военный приехал в Украину, чтобы научить наших бойцов западных техник ведения войны.
- Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Бахмута. На них видно, как через год носители "русского мира" превратили цветущий населенный пункт в город-призрак, не имеющий признаков жизни.