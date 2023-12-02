В Черниговской области семья с ребенком попала под обстрел: они приехали в гости к родственнице

В результате обстрела приграничных населенных пунктов Черниговской области ранены мирные украинцы. Известно, что травмы получила семья, приехавшая навестить родственницу на выходные.

Российские оккупанты не перестают терроризировать гражданское население приграничья. Двух пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

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Последствия вражеской атаки

В результате обстрела Семеновской общины 2 декабря пострадала семья с малолетним ребенком. Мужчина получил осколочные ранения, он получил помощь в местной больнице. Дочь ждет операция, ее доставили в областное медзаведение. Мальчик, которому было 4 года, не пострадал. Известно, что они прибыли в гости в деревню.

Подробности таковы: семья приехала на выходные навестить свою родственницу в пограничную деревню и попала под вражеский огонь в то время как вышла из дома на улицу,

– отметили в Черниговской ОГА.

Мужчину и дочь направили в медицинские учреждения / Черниговская ОГА

Местные полицейские помогали эвакуировать пострадавших в результате циничной атаки оккупантов.

Российские обстрелы не утихают