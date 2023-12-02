В Черниговской области семья с ребенком попала под обстрел: они приехали в гости к родственнице
Источник:Вячеслав Чаус
В результате обстрела приграничных населенных пунктов Черниговской области ранены мирные украинцы. Известно, что травмы получила семья, приехавшая навестить родственницу на выходные.
Российские оккупанты не перестают терроризировать гражданское население приграничья. Двух пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.
Смотрите также Россияне давят под Бахмутом и Авдеевкой: как через неделю сменилась линия фронта
Последствия вражеской атаки
В результате обстрела Семеновской общины 2 декабря пострадала семья с малолетним ребенком. Мужчина получил осколочные ранения, он получил помощь в местной больнице. Дочь ждет операция, ее доставили в областное медзаведение. Мальчик, которому было 4 года, не пострадал. Известно, что они прибыли в гости в деревню.
Подробности таковы: семья приехала на выходные навестить свою родственницу в пограничную деревню и попала под вражеский огонь в то время как вышла из дома на улицу,
– отметили в Черниговской ОГА.
Мужчину и дочь направили в медицинские учреждения / Черниговская ОГА
Местные полицейские помогали эвакуировать пострадавших в результате циничной атаки оккупантов.
Российские обстрелы не утихают
- Утром 2 декабря оккупанты нанесли ракетного удара по Днепру – ударили по Днепровскому району. Власти сообщили, что информации о пострадавших не поступало. Последствия атаки уточняются.
- Днем раньше россияне терроризировали Кропивницкий – Воздушные силы сообщали об угрозе применения авиационного вооружения. Силам ПВО удалось сбить ракету над регионом. Обошлось без пострадавших и разрушений.
- В последний день ноября оккупанты ударили 8 ракетами С-300 по Донецкой области. Общее количество жертв – 4 человека. В общей сложности были ранены 10 человек, среди них 5 детей: 6-месячный младенец, два 13-летних парня и 16-летний подросток.