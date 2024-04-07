Странная ситуация: почему россияне после долгой паузы применили только один "Калибр"

Россияне во время ночной атаки 6 апреля впервые после долгого перерыва запустили ракету "Калибр". Настораживает то, что враг применил только одну воздушную цель такого типа.

В эфире 24 Канала военный обозреватель Давид Шарп предположил, с чем может быть связана пауза с применением оккупантами "Калибров". В течение этого времени противник мог накопить от 245 до 285 таких крылатых ракет.

Читайте также Почему Россия меньше использует "Калибры" для атак: авиаэксперт назвал 2 составляющие

"Мы давно не видели "Калибров", а единичный пуск выглядит странно. Вероятно, враг экспериментирует", – заметил военный обозреватель.

Странная ситуация

"Калибр" – ракета морского базирования. Она не имеет отношения к истребителям Ту-95 или авиационным носителям, которые запускают ракеты Х-101 или Х-555. Ракеты "Калибр" запускаются с кораблей и подводных лодок.

Россияне долгое время не применяли крылатые ракеты "Калибр", а после перерыва в ночь на 6 апреля 2024 года запустили ракету в единичном экземпляре.

Теоретически можно предположить, что "Калибрами" долгое время не били по Украине из-за трудностей с производством и почему-то запасы, в отличие от ракет Х-101, "Искандеров" или "Кинжалов", существенно уменьшились. Хотя ответа, почему такое могло произойти – нет,

– сказал Шарп.

Черноморский флот России частично ушел из Крыма, понеся потери, и теперь преимущественно базируется в Новороссийске. Однако для носителей "Калибров" осуществить запуск даже из акватории Новороссийска нет технических проблем. То есть пауза вряд ли связана с угрозами со стороны безэкипажных катеров.

Вероятно, из-за технических проблем не вылетело несколько ракет, а только одна. К тому же такой странный удар может быть испытанием – тестированием конкретного ракетоносителя или его экипажа. Поэтому был осуществлен одноразовый запуск.

"Интересно узнать, по какой цели его запустили. Возможно, украинское командование знает об этом. Однако не всегда можно выяснить, куда была направлена воздушная цель, ведь крылатая ракета летит не по баллистической траектории, где можно просчитать место падения. Она может менять маршрут", – добавил военный обозреватель.

Больше о применении ракет "Калибр"