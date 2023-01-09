Ночью россияне атаковали критическую инфраструктуру Херсона: разрушена электроподстанция

Враги уничтожили электроподстанцию Херсона, питавшую несколько котельных. К счастью, раненых нет.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич. Он отметил, что на месте попаданий возник пожар и сгорел автомобиль.

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"Этой ночью российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в Херсоне. Враги разрушили электроподстанцию, питающую несколько больших котельных. Подача тепла и света в Херсоне не прекращалась. К счастью, люди не пострадали", – сказал Янушевич.

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Оккупанты 6 января 39 раз из артиллерии, РСЗО, минометов и танков обстреляли Херсонскую область. По самому Херсону ударили 9 раз. Снаряды попадали в частные и многоквартирные дома. Кроме этого, разрушения потерпели здание пожарной части.

Известно, что в результате атаки погиб мужчина, работавший спасателем. Кроме этого, оккупанты ранили 7 жителей Херсонщины.

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