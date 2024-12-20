Зеленский: россияне активизировались на Херсонском направлении

Во время обращения президент отреагировал на события на Херсонщине. Он поблагодарил подразделения, которые стоят на защите этих позиций.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Зеленского. Напомним, 20 декабря враг массированно ударил по Херсону. За 40 минут по городу выпустили тысячу снарядов.

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Что сказал Зеленский о ситуации на Херсонщине

По его словам, россияне совершили очередной варварский обстрел Херсона и вообще активизировались на Херсонском направлении.

Отбили там попытки российских движений,

– охарактеризовал события президент.

Он добавил: главком доложил сегодня по Донецкой области, Запорожскому направлению. А на Курщине становится все больше уничтоженных северокорейских солдат.

"И это показательно, что Россия пытается выдать этих северокорейских солдат за представителей национальных сообществ, живущих на территории самой России. Это полное пренебрежение Москвы к коренным народам и к самим корейцам также", – объяснил Зеленский.

Коротко о ситуации на Херсонском направлении

Утром 20 декабря враг атаковал город из артиллерии. Было много попаданий в многоквартирные жилые дома, есть двое погибших и раненые.

Кроме этого, в направлении города попытались продвинуться российские ДРГ. Они стремились прорваться на правый берег Днепра, в частности, в районе Антоновского моста. Но сразу были обнаружены и уничтожены нашими защитниками.

Скорее всего, россияне артиллерийским обстрелом прикрывали работу своих диверсионно-разведывательных групп.