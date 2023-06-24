Ответ на наши успешные действия, – Кузан предположил, какова цель россиян на Востоке

Хотя наступление ВСУ более спокойное, чем ожидалось, но оно имеет определенные успехи. Об этом свидетельствует, в частности, попытка российских оккупантов перетянуть украинские силы на Лиманское направление.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, украинские защитники не поддаются на враждебные провокации.

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"Активизация россиян на линии Лиман – Кременная является ответом на наши успешные наступательные действия. Им необходимо перетащить наши резервы с Юга на Север, где они имеют лучшее обеспечение", – отметил Кузан.

Почему россияне штурмуют Лиманское направление: смотрите видео

Россияне боятся расширения фронта

В течение последнего месяца оккупанты накопили в лесах под Кременной достаточное количество своих сил. И теперь враг выманивает украинские резервы, чтобы завязать их в боях на Севере и снизить темп наступательных действий на Юге.

"Россияне боятся расширения линии фронта – то, что и делает сейчас Украина. Но мы не поддаемся и сдерживаем врага в районе Лимана только теми силами, которые и были сосредоточены на этом направлении", – констатировал военный эксперт.

Наступление ВСУ продолжается: последние новости

Враг продолжает терпеть неудачи на поле боя. В частности, стало известно, что на Купянском и Лиманском направлениях украинская армия остановила наступление оккупантов.

Аналитики ISW отмечают, что более медленный, чем ожидалось, темп украинских наступательных операций не показателен для более широкого наступательного потенциала Украины. Украинские войска, вероятно, успешно создают условия для будущих основных усилий.

19 июня стало известно об очередном освобожденном от российских оккупантов селе – Пятихатки на Запорожье. Вместе с ним снова дома уже восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

По военной науке, когда противник наступал, исчерпал резервы, растянул свои фланги, но его войска в наступательном боевом порядке – атака на него будет контрнаступлением. Наступление же происходит на подготовленную оборону противника. Поэтому то, что готовила последние месяцы армия Украины, является именно наступлением.