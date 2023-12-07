Россияне пытаются наступать на Запорожье: какие риски существуют для ВСУ

В последние дни россияне активно перешли к попыткам наступательных действий на Запорожском направлении. Враг продолжает обстреливать прифронтовые населенные пункты.

В эфире 24 Канала депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко рассказал о ситуации и возможных угрозах на Запорожском направлении. Около 20 сел и городков было обстреляно за прошедшие сутки. Силы обороны отразили 6 атак противника в районах западнее Вербового, Новопрокоповки и Работино.

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Враг давит

Ситуация накаляется в направлении Васильевки. Российские летчики 6 декабря сбросили авиационную бомбу в районе села Каменское.

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Также враг активно пытается уничтожить плацдарм, созданный во время контрнаступления в районе Вербового, Работино и Токмака, чтобы не дать возможности преимущества украинской артиллерии зимой, когда активность боевых действий несколько снизится.

Оккупанты активно атакуют,

– заметил депутат Запорожского областного совета.

В отдельные дни происходит от 10 до 12 атак в течение суток. Впрочем, фактически это одна атака, просто перемещающаяся по флангам, меняется направление, применение сил. Враг начинает давить, но наши защитники сдерживают оккупантов.

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Попытаются ли россияне повторно оккупировать Работино

Угроза повторного захвата врагом населенного пункта Работино в Запорожской области остается реальной. По мнению Лишенко, у врага достаточно сил и средств для осуществления 12 атак ежедневно.

Если совершая 12 атак каждый день им удастся совершить незначительный прорыв, то со временем россияне смогут оккупировать эту деревню, потому что линия фронта проходит рядом. Не столь большая территория была отвоевана, чтобы утверждать о невозможности ее захвата,

– сказал депутат Запорожского областного совета.

Он в очередной раз подчеркнул, что для россиян люди – это не единица измерения, а ресурс, который оккупанты смогут уничтожать в том порядке и количестве, которое необходимо для выполнения стратегических задач. Россияне снаряды больше берегут, чем людей.

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