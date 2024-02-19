Враг усиленно атакует Запорожье: в ОВА рассказали о самых ожесточенных участках

В последнее время враг существенно усилил атаки на Запорожскую область, фиксируется значительное увеличение артиллерийских обстрелов территории. В местной ОВА рассказали о текущей ситуации в регионе.

Если раньше в области фиксировали днем от 100 до 130 обстрелов территории, то в течение последних дней количество ударов увеличилось до не менее 400. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Оккупанты увеличили количество атак по Запорожью

Как сообщил Федоров, за последние сутки российские захватчики совершили около 408 обстрелов непосредственно по территории Запорожской области. По его словам, сейчас оккупанты активизировались в основном на двух участках.

Так, действительно, особая интенсивность врага есть в районе Роботино и Вербового. Враг усиленно пытается атаковать позиции Вооруженных Сил Украины. Впрочем, украинские защитники четко реагируют на все атаки врага,

– рассказал глава Запорожской ОВА.

Он добавил, что по состоянию на сейчас главной целью и приоритетом в работе является помощь украинским защитникам.

Впрочем, по словам Федорова, на территориях, которые приближены к линии боевых действий до сих пор находятся гражданские украинцы. Говорится, что это около 600 семей.

В частности, более чем три тысячи жителей проживает сейчас в непосредственной близости к линии фронта.

К сожалению, очень мало жителей желает эвакуироваться, хотя четко понимают угрозу и то, насколько опасно там находиться. Однако сегодня мы активно предлагаем нашим жителям эвакуацию,

– заверил чиновник.

Текущая ситуация на Запорожском направлении: главное