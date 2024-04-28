Россияне активно применяют КАБ: разрешат ли эту проблему F-16

Россияне во время своих штурмов и атак по позициям ВСУ активно применяют КАБ. Эффективных средств борьбы с этим видом вооружения в ВСУ пока нет.

Эксперт по авиации Константин Криволап выразил 24 Каналу мнение, что самолеты F-16 помогут в решении этой проблемы. Тем временем Бельгия решила ускорить темпы предоставления F-16 Украине.

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Как россияне используют КАБ

Криволап рассказал, что 70 километров– это максимальная дальность, на которую россияне могут залетать. Чтобы забросить КАБ в тыл или ударить по украинским городам, что расположены далее, им нужно подлетать к точке впечатления на 70 километров в точку пуска.

Бывает 75 километров в некоторых случаях, когда высоко взлетают. Эти 70 километров обеспечиваются тем, что КАБ сбрасываются с высоты 10 тысяч метров. Это немаленькая высота,

– отметил эксперт по авиации.

Как ситуацию изменят самолеты F-16

По его словам, если самолеты F-16 будут контролировать этот регион, где примерно могут происходить пуски этих КАБ, то, конечно, очень сильно рисковать своими самолетами россияне не будут. Ни у кого нет сомнений, что с появлением F-16, если там будут нормальные радары и дальнобойные ракеты "воздух-воздух", то проблем с КАБ будет меньше.

"Ракеты "воздух-воздух" могут летать на расстояние 170 километров. Полностью, конечно, проблема не будет решена, потому что они будут пытаться где-то пропитаться, но она существенно уменьшится",– заметил Криволап.

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