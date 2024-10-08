Россияне атаковали "Искандерами" и "Шахедами": сколько целей удалось сбить

Российская армия в ночь на 8 октября атаковала Украину ракетами и "Шахедами". По вражеским целям активно работала наша противовоздушная оборона.

Наши защитники неба во время тревоги работали в 5 областях страны. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Как отработала ПВО в Украине по областям

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 8 октября 2024 года, а именно с 19:00 7 октября по 08:30 8 октября, враг нанес удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма, а также 19 ударными БПЛА с Приморско-Ахтарска, России.

В результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники ликвидированы в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях: 18 сбиты авиацией, зенитными ракетными подразделениями, мобильными огневыми группами и РЭБ Сил обороны Украины,

– отметили военные.

В то же время в Воздушных силах подчеркнули, что еще один ударный беспилотник вернулся в Россию.



Как отработала ПВО по вражеским целям ночью 8 октября / Инфографика Воздушных сил ВСУ

К слову, ночью 8 октября в Одессе слышали взрывы, которые прозвучали во время воздушной тревоги. По предварительной информации, громко было из-за работы противовоздушной обороны.

Кроме того, в Киевской области этой же ночью фиксировали беспилотники неустановленного типа. По этим вражеским целям также отработала ПВО, о чем отчитались в ОВА.