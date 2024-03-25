Россияне атаковали Киев баллистикой: сколько пострадавших в столице

Утром Воздушные Силы предупредили о пусках баллистического вооружения в направлении Киева. Уже через несколько минут в городе слышали работу ПВО.

В результате атаки по столице есть попадание обломков в Печерском районе. Что известно о раненых в Киеве - передает 24 Канал. В Печерском районе в результате падения обломков ракеты разрушения в нежилом трехэтажном здании. Экстренные службы работают на месте. Сейчас обнаружили одну пострадавшую. Ей медики оказали помощь на месте, - рассказал Виталий Кличко.