Россияне атаковали Киевщину: в ОВА показали последствия удара "Шахедами"

Российская армия в ночь на 14 февраля атаковала Киевскую область "Шахедами". В регионе в результате удара пострадали несколько районов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности председателя Киевской ОВА Николая Калашника.

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Николай Калашник написал, что враг не прекращает терроризировать Киевскую область. Ночью область была атакована ударными БПЛА.

В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет,

– написал чиновник.

В то же время он подчеркнул, что в Фастовском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание складских помещений. Пожар там был ликвидирован.

"В Бориспольском районе обломки сбитой цели упали на территорию частного домовладения. Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", – резюмировал Калашник.

Последствия вражеской атаки Киевской области 14 февраля / Фото ГСЧС

Исполняющий обязанности председателя КОВА также призвал жителей области не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях пока опасность не минует.

К слову, Воздушные силы в утреннем отчете по сбитым вражеским целям ночью рассказали, что ПВО удалось сбить 73 вражеских дронов-камикадзе. Еще 58 беспилотников-имитаторов были локально потеряны.