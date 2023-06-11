Россияне атаковали лодку с гражданскими, эвакуировавшимися с левого берега на Херсонщине

Российские оккупанты пытаются увеличить количество жертв в результате подрыва Каховской ГЭС. 11 июня они атаковали лодку, в которой эвакуировались жители временно оккупированного левого берега Херсонщины.

В результате обстрела есть раненные. Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Россияне атаковали лодку с гражданскими

Ермак в 17:12 сообщил, что армия России атаковала лодку с гражданскими, эвакуировавшимися с левого берега на Херсонщине.

Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненных. Россияне – трусливые террористы,

– заявил глава Офиса Президента.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский в обращении 10 июня рассказывал, что только на некоторых участках временно оккупированных территорий Херсонщины людям удается помочь, ведь российские террористы делают все, чтобы жертв катастрофы было больше.

"Российские обстрелы продолжаются – даже эвакуационных точек. Никакой реальной помощи людям в затопленных районах – не ради пропаганды, а ради людей – Россия не предоставляет… За все это должна быть отдельная справедливая и жесткая ответственность российского государства и российского руководства", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что там, где украинцы еще не деоккупировали свои территории, должны работать международные организации, ведь каждая жизнь – важна.

Однако Россия продолжает отказывать ООН в доступе на оккупированную территорию левобережья, чтобы помочь пострадавшим из-за наводнения.

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Захватчики закрыли оккупированные Алешки

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона рассказал, что происходит на временно оккупированных территориях, которые затопило из-за подрыва Каховской ГЭС.

Ситуация в Алешковской общине, как и вообще на левом берегу, очень критическая. Оккупанты объявляли о какой-то эвакуации, но дальше слов дело не пошло. Никакой эвакуации не было. В настоящее время в общине нет связи, света и газоснабжения. Население остро нуждается в питьевой воде и пищевых продуктах,

– заявил Прокудин.

По его словам, оккупанты полностью закрыли Алешки и ввели там так называемый карантин. Жителей города не выпускают, а на выездах установлены российские блокпосты. Оккупанты эвакуируют только людей, имеющих российский паспорт. Украинцев вывозят в российский Воронеж.

"О жертвах – подтверждены 8 человек, погибших в результате подтопления. Это проверенная информация алешковскими врачами. Да, есть случаи нахождения трупов людей в общине. Те цифры, которые называют – это не подтвержденная информация", – отметил председатель ОВА.

Он подытожил, что украинским силам удалось эвакуировать около 100 человек с оккупированного левого берега Херсонской области. Однако захватчики мешают спасательным операциям, обстреливая людей.