Напоминает дом в Бородянке: в ОГА показали последствия авиаудара по Херсонщине

Оккупанты продолжают совершать военные преступления, атакуя гражданских украинцев. На Херсонщине враг сбросил бомбы на село Казацкое. Местные власти показали, как выглядит изуродованный населенный пункт.

Утром, 21 апреля, захватчики бомбили Новокаховскую общину. Два КАБа были выпущены по селу Казацкое.

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Враг ударил по Херсонщине

По словам председателя областной госадминистрации Александр Прокудин, в результате удара был разрушен подъезд пятиэтажки. Также один жилой дом загорелся.

К счастью, пострадавших среди людей нет.

Прокудин показал ужасные кадры, на которых зафиксированы последствия российского преступления.

Цель противника – снова жилые объекты / Фото телеграмм Александра Прокудина

Оккупанты уничтожили целый подъезд / Фото телеграмм Александр Прокудин

На второй фотографии изуродованный дом напоминает разбомбленные многоэтажки в Бородянке, фото которых в начале полномасштабного вторжения ужаснули весь мир. Тогда враг тоже целенаправленно сбрасывал управляемые авиационные бомбы на жилье мирных украинцев.

Россия била по жилым кварталам Херсона

Областной центр также сегодня находился под обстрелом противника. С самого утра оккупанты крыли снарядами одновременно несколько жилых кварталов.

В Корабельном районе враг попал в многоэтажку и припаркованные рядом автомобили. Обломками повреждено медучреждение.

В Днепровском районе в результате обстрела пострадала 81-летняя женщина. У пострадавшей диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию. Россияне атаковали ее дом.

Под огнем оказался и другая южная область. Оккупанты ударили ракетами по Одесской области. Днем противник запустил баллистику по региону. Россияне попали по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры.

По меньшей мере четыре человека получили ранения. Это три мужчины и одна женщина. Взрывной волной и обломками ракеты были повреждены частные дома. В одном из них упал потолок. Также на частном дворе загорелось сено.