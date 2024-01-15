Россияне атаковали Нью-Йорк авиабомбами и ракетой: попали в 3-этажку, 5 человек – под завалами

Российские военные 15 января нанесли ракетный удар по Нью-Йорку в Донецкой области. Враг попал в трехэтажный дом. Известно о том, что под завалами находятся пять человек.

Враг продолжает терроризировать мирное население Украины. Вечером 15 января оккупанты нанесли ракетный и авиабомбовый удар по Нью-Йорку на Донетчине.

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Трое раненых, под завалами люди

Детальнее об атаке рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Он отметил, что в результате обстрела пострадали три человека. Еще пятеро находятся под завалами.

Последствия атаки Нью-Йорка 15 января / Фото с телеграма Филашкина

Последствия атаки Нью-Йорка 15 января / Фото с телеграма Филашкина

Последствия атаки Нью-Йорка 15 января / Фото с телеграма Филашкина

По словам главы ОВА, враг сбросил на поселок две управляемые авиабомбы. Также оккупанты попали ракетой в 3-этажку. В результате обрушился подъезд. Под его руинами – люди.

Филашкин отметил, что представители власти, спасатели и полиция работают на месте. Они решают вопрос о разборе завалов.

Это очередная циничная атака россиян по гражданскому населению. Ее точные последствия будут известны позже,

– отметил он.

Враг не только обстреливает мирное население Донбасса. Россияне также подтягивают свои резервы на разные направления фронта.

Куда подтягиваются русские бойцы

Подробнее об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он отметил, что оккупанты подтягивают свои резервы на разные направления фронта. И делают они это для того, чтобы восполнить потери.

Кроме того, враг ищет слабое место в нашей обороне. Потому он периодически меняет акценты своих штурмов, а также количество обстрелов на определенных участках фронта.

По словам Фитьо, для оккупантов все направления на линии столкновения одинаково важны. Он отметил, что российские захватчики не оставляют попыток куда-нибудь продвинуться.